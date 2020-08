Banco Mundial adia relatório sobre competitividade por temor com dados de países

O Banco Mundial anunciou nesta quinta-feira que decidiu adiar a publicação de seu relatório sobre competitividade nos negócios, para investigar possíveis irregularidades nos dados. Quatro países, China, Azerbaijão, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita, teriam tido números alterados de maneira indevida, segundo uma pessoa próxima à decisão.



A medida renova preocupação de dois anos atrás, quando pela primeira vez houve temor de que o relatório fosse vulnerável a manipulações. Com isso, a próxima versão, que seria divulgada em menos de um mês, será adiada.



O Banco Mundial disse, em comunicado, que começou uma revisão sistemática dos dados com uma auditoria independente, e que iria corrigir os números.



A instituição indicou que, entre outubro de 2017 e o mesmo mês de 2019, registros foram afetados, e acrescentou que os documentos dos últimos cinco anos seriam revistos. Em três dos países descritos, os avanços nos últimos cinco anos foram significativos.



A China passou do 90º lugar para o 31º no ano passado. O Azerbaijão foi do 80º para o 34º, e os Emirados Árabes passaram do 22º para o 16º. A Arábia Saudita regrediu. As embaixadas dos quatro países não responderam imediatamente o pedido de comentários.