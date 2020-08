EUA: 'alta moderada' na inflação seria de 2,25% ou 2,50%, avalia Kaplan

A "alta moderada" na inflação dos Estados Unidos, que passará a ser aceita pelo Federal Reserve (Fed, o banco central americano), "provavelmente" significa 2,25% ou 2,50%, afirmou o presidente do Fed Dallas, Robert Kaplan. "A nova estratégia significa que teremos mais tolerância com alta da inflação", completou, em entrevista à emissora CNBC.



Por outro lado, Kaplan alertou que investidores terão de aprender a operar sem o suporte do Fed, hoje considerado sem precedentes. "Mercado precisa ter em mente que programa de empréstimos Main Street vai acabar", disse o presidente do Fed Dallas.



Pela manhã, o presidente do BC dos Estados Unidos, Jerome Powell, anunciou a revisão de estratégia de política monetária da instituição, que passa a adotar o conceito de inflação média, relaxando a rigidez com a meta de 2%, adotada em 2012. "Após períodos em que a inflação ficar abaixo de 2%, a política monetária apropriada buscará atingir inflação moderadamente acima de 2% durante algum tempo", afirmou Powell.