Faturamento líquido total do setor cresceu 30% em julho ante junho, diz Abimaq

O faturamento líquido total da indústria de máquinas e equipamentos cresceu 30% em julho na comparação com junho, informou nesta quarta-feira, 26, a Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (Abimaq).



Na comparação de julho deste ano com igual mês do ano passado, o faturamento líquido total do setor mostrou expansão de 15%.



No acumulado do ano até julho, o faturamento líquido total da indústria de máquinas e equipamentos recuou 4,6%.



O setor também registrou crescimento de 31,3% aten junho no seu faturamento líquido interno.



Na confronto de julho com o mesmo mês do ano passado o faturamento líquido interno do setor cresceu 29,7%. Já no acumulado do ano até julho, o faturamento líquido interno do setor caiu 1,9%.