Aquecimento global traz riscos graves à estabilidade de preços, diz BCE

O aquecimento global traz riscos graves à estabilidade de preços, o que justifica a preocupação de bancos centrais com o tema, afirmou nesta sexta-feira, 17, a dirigente do Banco Central Europeu (BCE) Isabel Schnabel. Em discurso no webinar "Respostas à crise na Europa", organizado pelo instituto Inspire, ela ainda defendeu que a crise do coronavírus, ao obrigar governos a realocarem recursos, é uma "oportunidade única" para o investimento em politicas voltadas à sustentabilidade.



"Já que as mudanças climáticas representam um risco grave à estabilidade de preços, os bancos centrais são obrigados, dentro de seus mandatos, a apoiarem uma transição mais rápida em direção a uma economia mais sustentável", destacou, em seu pronunciamento. "A pandemia é, portanto, um forte lembrete para impedirmos que as mudanças climáticas causem danos permanentes à economia global. Isso exige uma mudança estrutural em nossa economia, induzindo mudanças sistemáticas na maneira como a energia é gerada e consumida", completou Schnabel.