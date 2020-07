Sentimento do consumidor cai a 73,2 em julho nos EUA, mostra preliminar

O índice de sentimento ao consumidor dos Estados Unidos, elaborado pela Universidade de Michigan, recuou de 78,1 em junho para 73,2 na preliminar de julho. Analistas ouvidos pelo Wall Street Journal previam queda menor, a 77,8.



O índice das condições atuais caiu de 87,1 em junho para 84,2 na prévia do mês atual.



O índice de expectativas do consumidor, por sua vez, foi de 72,3 em junho a 66,2 em julho.





*Com informações da Dow Jones Newswires