Investimentos anunciados em São Paulo no 1º trimestre somam R$ 16,5 bi

Segundo a Pesquisa de Investimentos Anunciados em São Paulo (Piesp), realizada pela Fundação Seade, os recursos alocados em projetos nos setores de infraestrutura, indústria, serviços, agricultura e comércio no Estado de São Paulo somaram R$ 16,5 bilhões no primeiro trimestre deste ano. A Seade, fundação vinculada à Secretaria de Governo do Estado, é responsável por produzir e divulgar análises e estatísticas socioeconômicas e demográficas.



Em nota, o instituto disse que a maior parte dos investimentos anunciados ocorreram na área de infraestrutura, com 86,4% do montante, o equivalente a R$ 14,3 bilhões. Os resultados do 1º trimestre para o setor foram os melhores desde 2015, considerando igual período dos anos anteriores.



A Seade ainda afirmou que 85% dos investimentos em infraestrutura correspondem ao anúncio da concessionária Eixo SP, vencedora da licitação do governo estadual para operar, por 30 anos, o Lote PiPa (Piracicaba-Panorama). A concessão da Eixo-SP envolve a gestão de 1.273 quilômetros de estradas, que interligam 62 municípios do interior paulista até a divisa com o Mato Grosso do Sul.



O consórcio é liderado pela Pátria Investimentos e é composto também pelo fundo soberano GIC, de Cingapura. As obras serão feitas nas regiões de Campinas, Bauru, Central, Marília e Presidente Prudente, mas ainda sem especificação de valor para cada uma delas.



Por fim, a Seade destacou outros investimentos, como os realizados pelas empresas Bracell (R$ 1 bilhão para modernização de processos produtivos na fábrica de Lençóis Paulista), Superlógica (R$ 300 milhões para expansão das operações da empresa em Campinas) e Meritor (R$ 200 milhões para construção de complexo industrial em Roseira, cidade no interior do Estado).