IPC-S acelera em todas as 7 capitais pesquisadas no fechamento de junho, diz FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) ganhou tração em todas as sete capitais pesquisadas no fechamento do mês de junho, informou nesta quinta-feira (2) a Fundação Getulio Vargas (FGV). No período, o indicador subiu 0,36%, 0,27 ponto porcentual acima da taxa de 0,09% apurada na divulgação anterior.



Todas as cidades pesquisadas encerraram o mês com suas taxas em terreno positivo. As últimas que ainda registravam deflação eram Belo Horizonte (-0,07% para 0,24%) e Porto Alegre (-0,10% para 0,44%).



Também houve acréscimo nas taxas de São Paulo (0,0% para 0,18%), Rio de Janeiro (0,24% para 0,35%), Recife (0,26% para 0,37%), Brasília (0,40% para 0,91%) e Salvador (0,32% para 0,41%).