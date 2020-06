Light: Inadimplência na crise está menor do que o esperado

O nível de inadimplência na área de cobertura da distribuidora fluminense Light está abaixo das expectativas, segundo o presidente do conselho de administração da empresa, David Zylbersztajn, durante de eventos virtual promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro (ACRJ), nesta segunda-feira, 29.



"A inadimplência está menor do que se imaginava. O mesmo vale para a queda do consumo. Diante do quadro, a situação não é tão complicada", afirmou, complementando que a Light traçou cenários mais conservadores para o período de pandemia que aquele que se revelou.



A preocupação, disse ele, é com o futuro. "Na saída (da pandemia) é que vamos ver quem vai reabrir suas lojas e suas máquinas na indústria. A situação não está clara, e está sendo muito discutida com a Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica)", complementou.



Ele disse ainda que o empréstimo da Conta-Covid, oferecido às distribuidoras neste momento de crise, vai servir para garantir a adimplência aos demais elos da cadeia. "As distribuidoras nada mais são do que a porta de entrada. Elas ficam com menos de 20% da arrecadação. O restante é usado para pagar impostos, geração, transmissão e tributos setoriais", argumentou.