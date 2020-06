Serviços operam 27,0% abaixo de pico registrado em novembro de 2014, diz IBGE

A pandemia do novo coronavírus derrubou o volume de serviços prestados ao patamar mais baixo da série histórica. Em abril, os serviços operavam 27,0% abaixo do ponto mais alto registrado em novembro de 2014, no novo piso da série. Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



Para Rodrigo Lobo, gerente da pesquisa do IBGE, a pandemia "frustrou de vez qualquer tipo de recuperação do setor de serviços na economia brasileira".



"Comércio, indústria e serviços mostram o mesmo tipo de movimento nesses dois últimos meses, de queda brusca", ressaltou Rodrigo Lobo.



No mês de abril, o comércio operava 22,7% abaixo do pico alcançado em outubro de 2014, enquanto a indústria funcionava 38,3% aquém no auge atingido em maio de 2011. Ambos também estavam no ponto mais baixo de atividade já visto.