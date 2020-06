Covid-19 aumenta déficit dos EUA a US$ 1,9 tri em primeiros 8 meses do ano fiscal

O déficit orçamentário federal dos Estados Unidos em maio foi de US$ 424 bilhões, quase o dobro do valor do mesmo mês do ano passado, estima o Congressional Budget Office (CBO). O déficit orçamentário federal dos primeiros 8 meses do ano fiscal de 2020 atingiu US$ 1,9 trilhão, de acordo com o órgão apartidário que fornece informações sobre o orçamento do país ao Congresso.



O montante é US$ 1,2 trilhão superior ao déficit registrado em igual intervalo do ano fiscal anterior.



Segundo o CBO, esse aumento decorre da interrupção econômica causada pela pandemia de coronavírus e da resposta do governo federal, com quatro leis para socorro, entra elas a Lei de Auxílio a Coronavírus, Alívio e Segurança Econômica (CARES) e o Programa de Proteção ao Pagamento e a Lei de Melhoramento dos Cuidados de Saúde (PPPHCEA).