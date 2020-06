G20 direciona US$ 21 bilhões para combate ao novo coronavírus

O G20 informou que os países-membros do grupo e convidados direcionaram mais de US$ 21 bilhões para combater a pandemia do novo coronavírus. De acordo com o G20, o compromisso mostra que as nações "não pouparão esforços para proteger vidas e os mais vulneráveis".



A organização afirma que assumiu "compromisso decisivo" no combate a covid-19 durante a Cúpula Extraordinária de Líderes, convocada em 26 de março pela presidência saudita do G20, e que os recursos têm como destino o desenvolvimento de vacinas, tratamentos e testagem da doença, incluindo pesquisa e desenvolvimento. O G20 afirma que o grupo investiu "significativamente" em esforços humanitários e no fortalecimento dos sistemas de saúde de países de menor renda, apoiando respostas regionais à crise.



"Os investimentos certos devem ser feitos para que estejamos mais bem preparados e evitemos os custos esmagadores de saúde, sociais e econômicos associados a uma pandemia global", afirma a organização em nota.