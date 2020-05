Hertz pede proteção contra falência nos EUA com dívidas de US$ 19 bilhões

No ano passado, a Hertz teve prejuízo de US$ 58 milhões, o quarto prejuízo anual consecutivo (foto: GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Arquivos / JUSTIN SULLIVAN)

A Hertz Global Holdings Inc, uma das maiores locadoras de carros dos Estados Unidos, pediu na sexta-feira, 22, proteção contra falência nos termos do Capítulo 11 da Lei de Falências americana. A empresa tem cerca dee uma frota de aproximadamente, que tem ficado majoritariamente ociosa por conta da pandemia do novo coronavírus.A companhia pediu reestruturação nos termos do Capítulo 11 na Corte de Falências de Wilmington, Delaware, na esperança de sobreviver a uma queda no tráfego de automóveis por conta da covid-19, e para evitar uma liquidação forçada de sua frota.Na sexta-feira, o The Wall Street Journal reportou que a empresa havia falhado em atingir um acordo com seus maiores credores, e que se preparava para entrar com o pedido.O colapso da Hertz marca um dos casos mais emblemáticos de calote por companhias dos EUA causados pelo impacto do coronavírus sobre as viagens pelas vias aérea e terrestre, embora a empresa também enfrentasse desafios anteriormente.Antes da pandemia da Covid-19, a Hertz sofria com a competição de pares como a Enterprise Holdings Inc e a Avis Budget Group Inc, além de serviços como o Uber. No ano passado, a Hertz teve prejuízo de US$ 58 milhões, o quarto prejuízo anual consecutivo. Fonte: Dow Jones Newswires.