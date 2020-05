Congresso inicia sessão com senadores para votar projeto sobre regra de ouro

O Congresso iniciou no período da tarde desta quinta-feira, 21, sessão para os senadores votarem proposta que permite que o governo descumpra a regra de ouro em 2020. O texto foi aprovado pela Câmara dos Deputados nesta quinta-feira, 21, por 451 votos a 1.



A sessão do Congresso é tradicionalmente feita em conjunto pelos parlamentares, mas durante a pandemia do novo coronavírus, as votações vêm sendo realizadas à distância em sessões separadas para cada Casa.



O texto abre crédito suplementar de R$ 343,6 bilhões para o governo quitar despesas correntes.



O aval do Congresso é necessário pois a Constituição proíbe que o poder público se endivide para pagar salários e custeio dos órgãos.