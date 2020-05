B3 confirma funcionamento normal do mercado nos dias 20, 21, 22 e 25

A B3 confirmou por meio de um ofício que o mercado terá funcionamento normal nos próximos dias 20, 21, 22 e 25, dia em que a prefeitura de São Paulo antecipou feriados, para tentar conter o avanço do coronavírus.



"A B3 informa ao mercado que manterá todas as suas atividades de registro, negociação, custódia, compensação e liquidação de operações, em horários regulares, nos dias 20/05/2020, 21/05/2020, 22/05/2020 e 25/05/2020", afirma o comunicado divulgado há pouco.



No início da tarde, o Banco Central havia divulgado comunicado destacando que o feriado de Corpus Christi, em 11 de junho, não seria antecipado para o mercado financeiro, mas o texto não mencionava o decreto de São Paulo, que fala dos feriados municipais e estaduais.



Nas mesas de operação, desde cedo havia um clima de cautela sobre se os mercados iam funcionar em São Paulo, enquanto no exterior o funcionamento é normal. Desde ontem, representantes da B3 e de outras instituições têm conversado com o governo paulistano, que mais cedo afirmou que a decisão ou não da abertura é do BC.



No ofício da B3, a Bolsa paulista informa que não haverá, no mercado de bolsa, negociação e liquidação no dia 11 de junho, ficando assim mantido o calendário original anual, mesmo tendo havido antecipação de feriado em São Paulo. O texto é assinado pelo presidente da B3, Gilson Finkelsztain, e por Cícero Augusto Vieira Neto, vice-presidente de Operações, Clearing e Depositária da B3.