Auxílio emergencial começa a ser pago para mais 8,3 milhões de brasileiros

8,3 milhões de brasileiros receberão o auxílio (foto: CEF/Divulgação) Caixa Econômica Federal (CEF) começou a pagar o auxílio emergencial dos 8,3 milhões de brasileiros que foram aprovados para receber os R$ 600 na semana passada. O benefício será creditado entre esta terça-feira (19) e o próximo dia 29, através de um calendário que, segundo a Caixa, tem permitido o atendimento organizado e sem filas em quase todo o país. Veja as datas de pagamento abaixo. (CEF) começou a pagar odos 8,3 milhões de brasileiros que foram aprovados para receber osna semana passada. Oserá creditado entre esta terça-feira (19) e o próximo dia 29, através de um calendário que, segundo a Caixa, tem permitido o atendimento organizado e sem filas em quase todo o país. Veja as datas de pagamento abaixo.









A Caixa explica que cerca de 2,6 milhões de pessoas devem se dirigir ao banco dentro desse cronograma. O volume é bem menor, portanto, que os quase 7 milhões de atendimentos diários realizados no início do pagamento do auxílio emergencial no mês passado, quando filas e aglomerações foram vistas em agências de todo o país.





E garante que, por conta disso, não foram registradas filas na maior parte do país neste terça-feira. O atendimento foi tranquilo inclusive no Nordeste, região que é a mais atendida pelo Bolsa Família e que também tem um grande número de trabalhadores aptos a receber os R$ 600, segundo a Caixa. E o banco assegurou que, mesmo assim, continua mapeando os locais que ainda registraram alguma fila para poder tentar normalizar a situação nos próximos dias.





"Isto demonstra que a estratégia de espaçar os pagamentos foi correta. Não temos aglomerações e as pessoas estão recebendo rapidamente os seus benefícios", comentou a Caixa nesta terça-feira, após as primeiras horas de pagamento desse novo grupo de beneficiários do auxílio emergencial.





Para mostrar que o pagamento tem ocorrido de forma tranquila, a Caixa também enviou fotos da movimentação em agências que registraram filas no mês passado. O atendimento era tranquilo em agências como as de Luziânia e Anápolis, em Goiás; de Freire Alemão, no Rio de Janeiro; de Paulo Afonso, na Bahia; de Altos, no Piauí; e de Mamanguape, na Paraíba. Veja as imagens:





Veja o calendário de pagamentos da primeira parcela desse grupo de 8,3 milhões de brasileiros:





19 de maio (terça-feira): nascidos em janeiro

20 de maio (quarta-feira): nascidos em fevereiro

21 de maio (quinta-feira): nascidos em março

22 de maio (sexta-feira): nascidos em abril

23 de maio (sábado): nascidos em maio, junho e julho

25 de maio (segunda-feira): nascidos em agosto

26 de maio (terça-feira): nascidos em setembro

27 de maio (quarta-feira): nascidos em outubro

28 de maio (quinta-feira): nascidos em novembro

29 de maio (sexta-feira): nascidos em dezembro