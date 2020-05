OMC parabeniza Brasil por pedido de ingresso ao acordo de compras governamentais

O diretor-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC), Roberto Azevêdo, parabenizou o Brasil pelo pedido de ingresso ao acordo de compras governamentais do órgão. Segundo ele, o Brasil é o primeiro país da América Latina a participar da iniciativa.



"Esse é um passo importante: aceder a esse acordo pode ajudar na otimização dos gastos públicos e gerar muitas oportunidades para o crescimento econômico. Parabéns!", escreveu Azevedo em sua conta no Twitter.



A OMC informou em seu site que recebeu o pedido do Brasil na segunda-feira, 18.