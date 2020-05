Trump diz que é ótimo momento para se ter dólar forte, com juros baixos

O presidente dos EUA, Donald Trump, disse que "é um ótimo momento para se ter um dólar forte", agora que as taxas de juros estão baixas, embora o comércio tenda a ser prejudicado.



Em entrevista à Fox Business, Trump disse também esperar que a economia americana comece a se recuperar no terceiro trimestre, à medida que mais Estados do país reabram sua economia, após o período de bloqueios causado pela pandemia de coronavírus.



Em relação a 2021, Trump acredita que poderá ser um dos melhores anos de todos os tempos para a economia dos EUA, após todos os estímulos e medidas que foram tomadas para conter o impacto do coronavírus.