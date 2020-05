EUA/Brouillette: preços do petróleo começam a se estabilizar

O secretário de Energia dos Estados Unidos, Dan Brouillette, afirmou nesta terça-feira, 12, que os preços do petróleo "começam a se estabilizar" nos mercados, o que é positivo por dar mais previsibilidade às companhias e as pessoas. Em entrevista à Bloomberg TV, ele também considerou que o setor de petróleo dos EUA "começa a parecer muito bom", após o grande choque na demanda provocado pela pandemia de coronavírus.



Brouillette mostrou otimismo sobre a possibilidade de uma recuperação em "V" da economia, com uma melhora que segundo ele deve começar no terceiro trimestre. A produção de petróleo deve responder a isso conforme a economia ganhe força, comentou, elogiando também a ação "agressiva" do governo para apoiar a economia no quadro atual.



O secretário de Energia também comentou o diálogo com o governo da Arábia Saudita. Segundo ele, esses contatos são importantes para buscar que o mercado de energia se estabilize.