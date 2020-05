Demanda de passageiros cai 90% entre fevereiro e maio, diz Infraero

A pandemia do novo coronavírus trouxe um cenário complexo para os aeroportos operados pela Infraero. "Apesar das medidas de redução, temos ainda cerca de 6 mil colaboradores na Infraero, o que implica em um alto custo. Houve redução na demanda de passageiros na ordem de 90% no período de fevereiro a maio deste ano comparação com igual período de 2019", disse o presidente da Infraero, Tenente-Brigadeiro Paes de Barros durante videoconferência "Impacto da Covid-19 para o transporte aéreo no Brasil: Medidas para o enfrentamento da crise e medidas para voltar a voar", promovido pela Necta em parceria com o Fenelon Advogados, nesta terça-feira.



Paes de Barros destacou que a empresa está projetando perda de receita na ordem de 35% em 2020 na comparação com 2019.



A Infraero tem adotado, segundo Paes de Barros, uma série de medidas para reduzir o seu custo operacional, que representa uma economia de R$ 6 milhões somente em abril.