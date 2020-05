Shoppings de BH apostam em delivery para o Dia das Mães

(foto: Frederico Teixeira/EM/D.A Press - arquivo )

Sem poder abrir por causa da pandemia de coronavírus, osde Belo Horizonte apostam nase sistemas depara ocomemorado no próximo domingo (10). Com isso, tentam garantir parte do faturamento da data, a segunda maior do comércio brasileiro, atrás apenas do Natal.

“O Dia das Mães é uma data muito importante para os shoppings e simbólica para as pessoas. Por isso, mesmo as atividades suspensas, buscamos iniciativas que nos aproximem dos clientes e dos lojistas, dando suporte às vendas”, afirma a gerente de marketing da empresa controladora do Boulevard, Ana Paula Niemeyer.

Os shoppings Via Shopping Barreiro e Via Brasil Pampulha, que são do mesmo grupo, escolheram divulgar o afeto pelas mães como parte da campanha para a data. Os clientes podem enviar mensagens de até 250 caracteres nas contas das redes sociais dos shoppings, junto com o perfil da pessoa que querem homenagear. Todos os textos serão divulgados no domingo.

“Essa é uma forma de continuarmos participando do dia-a-dia das pessoas. Prezamos sempre pela proximidade com nossos clientes, e levar um pouco de carinho nesse momento, quando não podemos nos abraçar é nossa forma de homenageá-los”, afirma o gerente de marketing da empresa, Pedro Rocha.

Também para tentar assegurar parte das vendas sem poder abrir, o shopping Del Rey montou um esquema de entregas dos produtos por delivery. O cliente precisa combinar com o lojista a data e a hora. É possível verificar quais lojas estão participando no site do shopping.





Outra iniciativa do empreendimento para a data é adaptar a iniciativa “Feira de Mães Empreendedoras” para um aplicativo. No ano passado, o evento “apoiou e incentivou o negócio de 50 mães da capital”, segundo comunicado do shopping. Este ano, com a crise do coronavírus, o consumidor pode comprar no aplicativo “Grupo Amor de Mãe” os produtos de mães empreendedoras da Região Metropolitana de Belo Horizonte.





Com o objetivo de apoiar os pequenos e médios negócios durante a crise provocada pela pandemia, os shoppings Del Rey e Estação BH, que são parte da mesma empresa, aderiram à campanha “Ciclo do Bem”. Os clientes podem comprar no site da iniciativa durante todo o mês de maio e o comerciante recebe o valor na hora. O consumidor pode retirar o produto nas lojas físicas dos shoppings a partir do dia que os empreendimentos reabrirem, até 31 de agosto. Nas compras acima de R$ 100, os shoppings oferecem um acréscimo de 20%.





Drive-thru limitado à alimentação

Os shoppings Boulevard, Del Rey, Estação BH, Via Shopping Barreiro e Via Brasil Pampulha anunciaram que iriam implementar sistemas de drive-thru nos estacionamentos, sem especificar o segmento das lojas que iriam participar. Os clientes deveriam agendar com os lojistas a data e o horário que gostariam de recolher o produto de carro. Segundo os estabelecimentos, as recomendações das autoridades de saúde seriam respeitadas. Porém, essa iniciativa está proibida em Belo Horizonte, a não ser para o setor de alimentação, de acordo com o artigo 3º do Decreto Municipal 17.328, publicado em 8 de abril.





O texto estabelece que os estabelecimentos comerciais “poderão efetuar entrega em domicílio e disponibilizar a retirada no local de alimentos prontos e embalados para consumo fora do estabelecimento, desde que adotadas as medidas estabelecidas pelas autoridades de saúde”. Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) esclareceu: “O serviço de drive thru só é permitido para restaurantes e lanchonetes, as demais lojas podem funcionar apenas em sistema de delivery”.





Questionados sobre a afirmação da PBH, Del Rey, Boulevard Shopping, Via Shopping Barreiro e Via Brasil Pampulha esclareceram que apenas as lojas de alimentação estão fazendo entregas por drive-thru. O Estação BH não havia chegado a implementar o drive-thru e informou que decidiu não dar sequência ao serviço.

Em nota, o shopping Del Rey afirmou: “respeitamos as orientações dos órgãos competentes e a segurança de nossos lojistas, colaboradores, parceiros e consumidores. Por isso, durante o mês das mães, algumas de nossas lojas continuarão atendendo em sistema de delivery e o drive-thru será uma alternativa dada às operações de alimentação que se interessarem pelo modelo”. Os outros shoppings não deram mais declarações.

Segundo um levantamento da Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers), 113 estabelecimentos já implementaram o drive-thru no país, o que representa 20% do total.

*Estagiário sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz