Inadimplência das distribuidoras de energia elétrica em abril sobe a 12,33%

A inadimplência aumentou entre as distribuidoras de energia elétrica nos primeiros 24 dias de abril, alcançando 12,33%, contra 5,69% em março, informou o Ministério de Minas e Energia (MME) em boletim semanal sobre o impacto da covid-19 no setor divulgado na noite da segunda-feira, 4.



Segundo o MME, o resultado reflete a média de informações de 51 distribuidoras.



A inadimplência entre elas saltou para R$ 2,4 bilhões, ante faturamento de R$ 19,3 bilhões com pagamentos de R$ 16,9 bilhões.



Apenas a EDP Espírito Santo e a EDP São Paulo não informaram o desempenho no período, segundo o ministério.



Em todo ano de 2019, a inadimplência entre as distribuidoras de energia elétrica foi de 2,26%.



O governo estuda uma maneira de ajudar o segmento durante a pandemia, mas ainda não foi acertado nenhum acordo.