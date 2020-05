BC da Malásia corta juro básico a 2% para aliviar impacto do coronavírus

O Banco Central da Malásia decidiu nesta terça-feira cortar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, a 2%, numa tentativa de amenizar o impacto da pandemia de coronavírus na economia local.



A redução foi a terceira anunciada este ano e trouxe o juro básico do país a seu menor patamar desde 2010.



A decisão de hoje do BC malaio veio em linha com a previsão de seis de oito analistas consultados pelo The Wall Street Journal.