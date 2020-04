O Ministério da Economia corrigiu nesta terça-feira, 28, números divulgados pela pasta relativos a pedidos de seguro-desemprego. Segundo o órgão, as solicitações do benefício somam 1,856 milhão de janeiro até 15 de abril, e não 1,830 milhão, como divulgado anteriormente. Isso representa uma queda no número de pedidos no ano de 7,4%, e não de 8,7%, conforme informado.