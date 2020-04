Redução da carga tributária ajudaria muito em retomada consistente, diz Onyx

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, afirmou nesta segunda-feira, 27, que confia na retomada da agenda de reformas até o fim do ano e disse que uma reforma que simplifique e reduza a carga tributária ajudaria muito a alavancar a retomada da economia.



"Tem muitas coisas que o ministro Paulo Guedes vem preparando e uma muito valiosa é a tributária, porque simplifica o sistema tributário e o governo trabalha para ter uma visão de redução de carga tributária, e isso, nesse momento, ajudaria muito a alavancar a retomada do crescimento, com um sistema mais simplificado e que pudesse ter redução de carga", disse o ministro, em live organizada pelo BTG Pactual.



Lorenzoni acredita que o Brasil poderá ter uma recuperação econômica em "V", já no segundo no semestre, impulsionado por exportação de commodities para países que estão mais avançados no combate à pandemia ao novo coronavírus.



Para ele, no ano que vem, o País poderá voltar ter expansão de 2% a 3%. Além disso, o ministro acredita que o Brasil continuará sendo "a bola da vez" para investimentos.



O ministro mencionou ainda que o governo trabalha para anunciar na terça ou quarta-feira um programa para comprar leite do semiárido, para consumo das pessoas.



Segundo ele, o tema já foi conversado com a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o governo vai desembolsar R$ 130 milhões para aquisição do produto.