Indenização sobre saldo do FGTS será equivalente a 30% de depósito, diz relator

O relator da Medida Provisória que cria o Contrato Verde e Amarelo, deputado Christino Aureo (PP-RJ), propôs que a indenização sobre o saldo do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) a ser paga aos trabalhadores deverá ser de 30% de todos os depósitos feitos durante o contrato. O novo substitutivo foi apresentado nesta terça-feira, 14, durante discussão da matéria pelos deputados.



Pela versão anterior do parecer do parlamentar, apresentada em março, não havia uma alíquota fixa para o pagamento.



O novo texto mantém a obrigação do pagamento, mesmo quando o empregado for dispensado por justa causa.



O relator também elevou a alíquota que deverá ser recolhida para o FGTS mensalmente, de 2% para 8%.