Trump acusa democratas de bloquearem recursos para pequenas empresas

O presidente dos EUA, Donald Trump, acusou os democratas nesta sexta-feira de estarem bloqueando uma proposta de ampliar o financiamento para pequenas empresas em US$ 251 bilhões para ajudá-las a manter os funcionários durante a crise do coronavírus.



Em postagem no Twitter, Trump também afirmou que os EUA deverão ter um quarto pacote de estímulos, voltado para o setor de infraestrutura, com "cortes de impostos sobre a folha de pagamentos e mais".