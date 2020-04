Pesquisa da Boa Vista mostra que 83% dos brasileiros irão comemorar Páscoa

Uma pesquisa realizada pela Boa Vista mostra que a tendência para esta Páscoa é de que os brasileiros comemorem a data, porém respeitando medidas de isolamento social, recomendadas para evitar o avanço da pandemia de coronavírus no País. Segundo o instituto, 83% das cerca de 300 pessoas entrevistadas responderam que vão comemorar a Páscoa em meio à quarentena.



Dessas, 48% vão comemorar apenas com pessoas que moram na mesma residência, enquanto 35% o farão com familiares à distância, por meio de telefone ou chamada de vídeo. Outros 17% responderam que cancelaram viagens programadas e irão ficar em casa.



A pesquisa foi realizada pela Boa Vista como complemento ao levantamento anual que mede os hábitos de consumo durante o período de Páscoa.



Segundo o instituto, o grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos.



Na pesquisa anual, realizada antes da pandemia chegar ao Brasil, a Boa Vista havia constatado que, para 67% dos cerca de 1.000 entrevistados, a Páscoa gera gastos extras, principalmente com despesas de supermercado (46%), compra de chocolates (38%), e gastos com lazer e viagens (16%).



O instituto também levantou que 48% das pessoas manteriam, para esta Páscoa, o padrão de gastos do ano anterior, enquanto 27% gastariam mais e 25% gastariam menos que em 2019.