Fitch reafirma rating A da Arábia Saudita, com perspectiva estável

A Fitch reafirmou o rating A de longo prazo e em moeda estrangeira da Arábia Saudita, com perspectiva estável.



Em comunicado nesta quinta-feira, a agência de classificação de risco avalia que o rating reflete a forte posição fiscal e das contas externas da Arábia Saudita, com "reservas internacionais excepcionalmente altas e baixo endividamento".



Por outro lado, a Fitch aponta a dependência da Arábia Saudita em relação ao petróleo, fracos níveis de governança pelos padrões do Banco Mundial e sua vulnerabilidade a choques geopolíticos.



Segundo a Fitch, a posição fiscal e contas externas da Arábia Saudita têm se enfraquecido, tendência que se acelerou com a recente forte queda nos preços do petróleo.



A agência também prevê que a receita saudita não ligada ao petróleo cairá 15% em 2020, em função da pandemia de coronavírus.