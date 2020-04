Setor de serviços já perdia o ritmo antes da COVID-19, diz IBGE

Setor de serviços atingiu o pico em outubro de 2019, foi o setor que mais cresceu (foto: Reprodução/ Internet)

A queda de 1,0% no volume deprestados em fevereiro ante janeiro, revelado nesta quarta-feira pelo), mostra que, antes mesmo de qualquer impacto relacionado à, já se observava uma. A avaliação é do gerente da Pesquisa Mensal de Serviços () do IBGE,O pesquisador destacou que a queda de fevereiro foi o terceiro resultado negativo, na comparação com meses imediatamente anteriores, num período de quatro meses. Isso após a atividade de serviços ter atingido o ponto máximo de 2019 em outubro, após um movimento de recuperação no segundo semestre do ano passado. Em fevereiro, o nível da atividade ficou 1,4% abaixo do registrado em outubro."Nesses últimos quatro meses, ainda sem contágio da pandemia, já se observava dentro do setor de serviços, intrinsecamente, uma perda de ritmo", afirmou Lobo.O movimento de perda de fôlego foi puxado pelos, que caiu 0,9% em fevereiro ante janeiro. Com a queda de fevereiro, o segmento acumulou uma queda de 3,0% desde dezembro do ano passado.Segundo Lobo, o, conforme a demanda de empresas por esses serviços de apoio, como limpeza e segurança. Essa atividade deverá ser atingida em cheio pela crise causada pela pandemia, assim como a atividade de serviços prestados a famílias, onde entram bares e restaurantes e hotelaria.A perda de fôlego no setor de serviços também foi ditada pelo desempenho dos serviços de tecnologia da informação, que atingiram o ponto máximo do nível de atividade em dezembro de 2019, em movimento descolado dos demais segmentos.Para Lobo, é uma "incógnita" como será o efeito dasobre essa atividade.