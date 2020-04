Supermercados têm alta de 4,61% nas vendas de fevereiro ante janeiro, diz Abras

Os supermercados brasileiros registraram crescimento de 4,61% nas vendas de fevereiro em comparação com janeiro, de acordo com o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercados (Abras). O resultado foi ainda maior quando comparado a fevereiro do ano anterior: 15,88%. No acumulado anual, o setor registra alta de 10,35%. Os números são deflacionados pelo IPCA.



O aumento de demanda vivido pelos supermercados brasileiros em razão da pandemia de coronavírus, porém, ainda não tem os dados compilados pela Abras. "Recebemos um número de clientes acima da média de 14 a 21 de março. A maioria com o objetivo de estocar comida para ficar mais tempo em casa. Isso deverá refletir nos resultados do mês, que serão divulgados no Índice Nacional de Vendas de abril", diz o presidente da Associação, João Sanzovo Neto.



O presidente diz também que o movimento dos supermercados têm se normalizado. "Tirando alguns produtos específicos no combate da covid-19, como o álcool gel, o restante tem chegado diariamente nas lojas do setor", afirma.



Quanto aos números de fevereiro, Sanzovo Neto diz que desde 2012 não se registrava um número tão bom para o mês. "Fevereiro teve um dia a mais, e contou com a composição de cinco sábados. O resultado também foi influenciado pelo carnaval, que aconteceu no início de março", diz



Já o Abrasmercado, indicador que analisa os preços dos 35 produtos mais consumidos nos supermercados do País, registrou queda de -0,52% em fevereiro na comparação com janeiro, passando de um total de R$ 511,58 para R$ R$ 508,92. No acumulado dos 12 meses (fevereiro 2019/fevereiro 2020), o valor da cesta cresceu 7,04%.