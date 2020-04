China reduz compulsórios e libera US$ 56,5 bilhões em crédito para empresas

O banco central da China, conhecido como PBoC, decidiu nesta sexta-feira reduzir compulsórios bancários pela segunda vez em menos de um mês, como parte de uma estratégia de Pequim de estimular uma economia fortemente atingida pela pandemia de coronavírus.



O PboC anunciou que vai cortar os compulsórios exigidos de pequenos e médios bancos comerciais e rurais em um ponto porcentual, liberando 400 bilhões de yuans (US$ 56,5 bilhões) em liquidez no sistema bancário.



A redução ocorrerá em duas etapas, nos dias 15 de abril e 15 de maio, período depois do qual 4 mil bancos e empresas de leasing em operação na China terão de alocar 6% de seus depósitos para o PBoC.



A iniciativa tem o objetivo de encorajar ainda mais a concessão de crédito para pequenas empresas que estão vulneráveis em meio ao choque econômico do coronavírus, afirmou o PBoC.



O BC chinês também informou que vai reduzir a taxa de juros cobrada sobre excesso de reservas dos bancos, de 0,72% para 0,35%. Com o corte, o PBoC pretende impulsionar a eficiência do setor bancário na utilização de seus recursos. Fonte: Dow Jones Newswires.