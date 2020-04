Trump volta a dizer que Rússia e Arábia Saudita podem fazer acordo sobre petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a dizer há pouco que a Arábia Saudita e a Rússia devem fazer um acordo para cortar a produção de petróleo em até 15 milhões de barris por dia. "Eles querem fazer um acordo e isso seria bom para o mundo todo", afirmou Trump em uma coletiva de imprensa na Casa Branca.



"Espero que eles anunciem algo em breve", acrescentou o republicano. Pela manhã, Trump escreveu sobre o assunto em sua conta oficial no Twitter, depois de ter dito ontem que conversou com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, e com o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman.



A possibilidade de uma resolução para a guerra de preços entre sauditas e russos animou os mercados financeiros nesta quinta-feira e levou o petróleo a registrar a maior alta porcentual diária da História.