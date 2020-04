Receita Federal vai manter cronograma previsto de restituições do IR

A expectativa, segundo o governo federal, é que 32 milhões de contribuintes façam a declaração em 2020 (foto: Marcos Santos/USP Imagens)

, José Tostes Neto, anunciou nesta quinta-feira, 2, que o governo vai manter o cronograma de restituição doneste ano mesmo com o adiamento para 30 de junho doSegundo Tostes, os cinco lotes serão pagos de maio a setembro, totalizando R$ 26 bilhões. Nos anos anteriores, a Receita fazia o pagamento da restituição em sete lotes, de junho até dezembro.O primeiro a ser pago neste ano, em 30 de maio, vai priorizar idosos, pessoas com deficiência e portadores de doenças graves. No total, serão"Com essa decisão de manter o cronograma de restituição, os contribuintes que puderem devem continuar a enviar as declarações, mesmo com o prazo adiado, porque a prioridade é para quem enviou primeiro", afirmou Tostes, a jornalistas no Palácio do Planalto.Ontem, o secretário da Receitade Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) por 60 dias. Com isso, o prazo para a entrega da declaração de 2020 passa de 30 de abril para 30 de junho.De acordo com o último balanço divulgado pela Receita, em 30 de março, foram recebidas pelo órgão 8,1 milhões de declarações - cerca de 25% do total.A expectativa, segundo o governo federal, é que