Bradesco antecipa 1ª parcela do 13º salário a funcionários por crise da covid-19

O Bradesco informou que vai antecipar para seus cerca de 100 mil funcionários o pagamento da primeira parcela do 13º salário. Esses recursos seriam pagos em 28 de maio, mas o pagamento será feito em 29 de abril por conta da crise gerada pela pandemia de coronavírus.



"A medida busca proporcionar tranquilidade e apoio para quem trabalha na Organização durante o enfrentamento à pandemia de coronavírus", diz o banco, em nota à imprensa.



O Bradesco informa ainda que também adotou uma série de ações emergenciais em linha com as recomendações do Ministério da Saúde e da Organização Mundial da Saúde (OMS) e tem feito ampla divulgação dos cuidados a serem tomados por seus funcionários. Isso porque as agências bancárias tiveram o horário de atendimento reduzido, mas seguem abertas. O banco diz que redimensionou o atendimento em um sistema de rodízio em que os funcionários se revezam em turnos semanais.



Além disso, grande parte do quadro do Bradesco está em home office, segundo a instituição. "Mais de 4 mil funcionários considerados como grupo de risco, além de estagiários e menores aprendizes, de início já haviam sido orientados a permanecer de imediato em suas residências", acrescenta o banco, em nota.