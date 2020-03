Tesouro estima Carga Tributária Bruta de 33,17% em 2019

O Tesouro Nacional estima que a Carga Tributária Bruta (CTB) brasileira tenha ficado em 33,17% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019. Isso significa uma alta de 0,2 ponto porcentual do PIB em relação a 2018.



De acordo com o Tesouro, os tributos cobrados pelo Governo Central, que reúne as contas do Tesouro Nacional, Previdência Social e Banco Central, representaram 22,24% do PIB no ano passado.



Os governos estaduais arrecadaram 8,67% do PIB, e as prefeituras ficaram com o equivalente a 2,27% do PIB de 2019.