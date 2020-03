Prever PIB vai ser igual prever câmbio, diz secretário de Política Econômica

O secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, afirmou nesta quarta-feira, 25, que o setor público "não tem tanta liberdade" para ficar revisando projeções de Produto Interno Bruto (PIB) com a mesma frequência dos analistas do mercado financeiro, porque as estimativas do governo são usadas como referência para o Orçamento. A atual projeção do governo para o PIB de 2020 é de expansão de 0,02%.



Sachsida, no entanto, que participou de conferência promovida pela Necton Investimentos, ressaltou que a incerteza resultante da crise do coronavírus dificultou a realização de estimativas para o desempenho da economia.



"Prever o PIB em 2020 será como prever o câmbio", brincou o secretário, em referência à dificuldade que historicamente os economistas têm para acertar o nível do câmbio.



O secretário comentou ainda possíveis medidas para o sistema financeiro.



Ele ressaltou que o Banco Central (BC) tem cuidado bem disso, mas disse que a Secretária de Política Econômica tem uma área para o mercado financeiro na qual algumas medidas podem ser trabalhadas. "Temos entraves para fundos de pensão, seguradoras e mercados de capitais que podem ser melhorados", afirmou.