Grupo Saúde e Cuidados Pessoais tem alta de 0,84% em março, diz IBGE

Os gastos das famílias com Saúde e Cuidados Pessoais subiram 0,84% em março, grupo de maior pressão sobre a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15), informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).



O grupo deu uma contribuição de 0,11 ponto porcentual para a taxa de 0,02% do IPCA-15 deste mês.



Os itens de higiene pessoal ficaram 2,36% mais caros, uma contribuição de 0,09 ponto porcentual para a inflação.



Os perfumes aumentaram 5,10%, enquanto os produtos para pele subiram 4,37%. O plano de saúde aumentou 0,60%, com impacto de 0,02 ponto porcentual.