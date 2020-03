Supermercados são setor essencial e não vão parar, diz Abras

Em nota oficial divulgada nesta segunda-feira, 23, a Associação Brasileira de Supermercados (Abras) destaca que o setor é considerado, por lei, atividade essencial da economia, e não irá parar durante a quarentena em combate à pandemia do novo coronavírus. "Com o apoio de toda a cadeia de abastecimento, que continua em plena atividade, os supermercados continuarão abastecidos e preparados para a demanda dos brasileiros", diz a entidade em nota.



De acordo com a Abras, as lojas do setor supermercadistas tiveram um movimento normal ontem, domingo, segundo pesquisa feita pela instituição com 27 associações estaduais. Isso indica que o consumidor já se conscientizou que os supermercados não irão fechar, o que dispensa, portanto, a necessidade de estoque de mantimentos.



A associação diz manter um Comitê de Crise para supervisão e monitoramento dos impactos da covid-19 no setor e para orientação sobre a prevenção do coronavírus nas lojas supermercadistas.