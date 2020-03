Guedes tem teste negativo para coronavírus e tem agenda por videoconferência

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, vai trabalhar no Rio de Janeiro, informou sua assessoria. Todos os seus compromissos serão feitos por meio de videoconferência, inclusive com o presidente Jair Bolsonaro. Guedes fez o teste para identificar se foi contaminado pela covid-19 e deu negativo.



Mas, por cautela e por estar no grupo de risco, devido à idade, é recomendável que ele despache por vídeo conferência, informou sua assessoria em Brasília.



Ele cumpre agenda no Rio e participa das videoconferências com presidente e com governadores do Nordeste e do Norte.