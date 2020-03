China vai oferecer subsídios para contratação por pequenas empresas

A China vai oferecer subsídios para pequenas empresas contratarem mais recém-graduados e, ao mesmo tempo, incentivar estatais a expandir seus quadros de funcionários em meio aos choques do novo coronavírus à segunda maior economia do mundo.



O governo vai orientar estatais a contratar mais recém-formados nos próximos dois anos e oferecer oportunidades de estágio para estudantes universitários, disse nesta segunda-feira Gao Gao, representante da Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma (NDRC, pela sigla em inglês).



"A tarefa de estabilizar o emprego será muito árdua", afirmou Gao, sem oferecer mais detalhes de como o governo pretende subsidiar contratações por pequenas empresas.



Empresas e a atividade econômica foram paralisadas pela pandemia de coronavírus, e a demanda por mão de obra sofreu drástica queda no primeiro bimestre, com a taxa de desemprego urbana atingindo nível recorde.



Segundo Gao, a pandemia atingiu trabalhadores migrantes e recém-graduados de forma particularmente dura, e o governo quer oferecer mais assistência. Fonte: Dow Jones Newswires.