Trump: assinei Lei de Defesa da Produção para combater efeitos do coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, informou nesta quarta-feira, 18, em sua conta no Twitter que ele assinou a Lei de Defesa da Produção para combater o coronavírus, caso "seja necessário invocá-la no cenário de pior caso no futuro". Segundo ele, isso pode não ser necessário, "mas estamos em tudo isso juntos!".



Trump já havia dito mais cedo que usaria a norma para, se preciso, obrigar empresas de materiais médicos a produzir de acordo com as necessidades de governo. Em sua mensagem no Twitter, Trump voltou a chamar o coronavírus de "vírus chinês", apesar das críticas de Pequim por essa denominação. O presidente americano diz que usa a expressão pelo fato de o vírus ter começado na China e em retaliação após a imprensa chinesa aventar a hipótese de que a doença poderia ter sido disseminada por militares americanos.