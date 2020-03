Copom reduz Selic para 3,75% ao ano

(foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

O Comitê de Política Monetária () dodecidiu, por unanimidade, reduzir a(a taxa básica da economia) parade 4,25%. Este é o sexto corte consecutivo da taxa no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade. Com isso, a Selic está agora em um novo piso da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996.Desde o início do atual ciclo, o Copom havia aplicado quatro reduções de 0,5 ponto porcentual e uma de 0,25 ponto porcentual, na reunião passada. Agora, voltou a cortar em 0,5 ponto porcentual.