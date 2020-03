Proposta do governo Trump prevê injeção de US$ 1 tri na economia, diz secretário

O secretário das Finanças dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, afirmou que a proposta do governo Donald Trump prevê uma injeção de US$ 1 trilhão na economia do país, a fim de combater os efeitos negativos da pandemia de coronavírus. "Não é hora de se preocupar com o déficit, mas de colocar dinheiro na economia", disse Mnuchin no Congresso norte-americano, após reunião com lideranças do Legislativo.



Mnuchin comentou que conversou com os líderes sobre o apoio a alguns setores mais atingidos pelos impactos da doença, como o de viagens, citando ainda companhias aéreas e hotéis.



"Tivemos discussões muito produtivas com o Congresso" sobre o estímulo fiscal almejado, disse o secretário a repórteres.