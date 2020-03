Trump: não podemos deixar pessoas sem dinheiro por estarem sem trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou na tarde desta terça-feira, 17, que o governo americano não pode "deixar que as pessoas fiquem sem dinheiro por estarem sem trabalho" em meio à pandemia de coronavírus. Em coletiva de imprensa na Casa Branca, o republicano disse que trabalha "para que esse dinheiro chegue na próxima semana".



"Republicanos e democratas estão fazendo um trabalho coordenado", disse Trump, acrescentando que o governo dará suporte a pequenos e médios empresários afetados pelo coronavírus. Segundo o republicano, quem não tem seguro saúde terá suas despesas relacionadas à doença cobertas pelo governo.



"Não queremos ver o povo sofrer, por isso suspendemos alguns impostos e taxas", declarou Trump. O republicano voltou a defender o corte de impostos sobre a folha de pagamento dos trabalhadores americanos, como forma de tentar conter os impactos econômicos do coronavírus. "Há maneiras de obter dinheiro rapidamente, imposto sobre os salários é uma delas", acrescentou.



Trump disse, também, que a Receita Federal não cobrará juros e multas por 90 dias e que, assim que a pandemia acabar, as companhias aéreas vão se recuperar com ajuda do governo. "Estamos trabalhando para ajudar a Boeing, esperamos que ela se recupere", declarou o líder da Casa Branca.