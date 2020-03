Com nomeação de Limp ao MME, 10 processos saem da reunião da diretoria da Aneel

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) retirou da pauta da reunião da diretoria desta terça-feira, 17, dez processos. O motivo é a nomeação do diretor Rodrigo Limp para o cargo de Secretário de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Até ontem, 16, ele era diretor e relator de diversos itens que constavam da pauta.



Entre os processos que estavam com Limp estavam o edital do leilão de transmissão 1/2020, o resultado da consulta pública para aprimorar o processo de recontabilização do mercado de curto prazo (MCP) e o resultado da audiência pública para alterar regras de comercialização sobre importação de energia da Argentina e do Uruguai.



Todos os processos devem ser redistribuídos entre os atuais diretores. Há ainda a expectativa de que alguns fiquem com o primeiro da lista de diretores-substitutos da Aneel, o superintendente de Regulação Econômica e Estudos de Mercado Julio César Rezende Ferraz.



O superintendente deve assumir cargo de diretor-substituto até a aprovação, pelo Senado, de Hélvio Neves Guerra para a diretoria da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). A indicação de Hélvio foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União.