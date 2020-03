Goldman Sachs corta projeção para PIB da China no 1º tri

O Goldman Sachs cortou a sua projeção para o Produto Interno Bruto (PIB) no primeiro trimestre de um crescimento de 2,5% na comparação anual para um encolhimento de 9% da atividade, com base nos dados econômicos de janeiro e fevereiro e os indicadores de alta frequência divulgados até aqui sobre março.



O banco de investimentos também cortou a sua estimativa para o PIB da China no ano cheio de 2020 de uma expansão de 5% para um avanço de 3%. Além disso, o Goldman Sachs espera que a economia chinesa só retorne aos níveis anteriores à pandemia do coronavírus a partir do terceiro trimestre, à medida que a recuperação econômica provavelmente será abafada por um crescimento global fraco com a propagação rápida da covid-19 em outros países.