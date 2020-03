Receita/Tostes: Medida do Simples beneficia 4,8 milhões de empresas

O secretário da Receita Federal, José Tostes, disse nesta segunda-feira, 16, que a suspensão do pagamento de tributos para o Simples Nacional por três meses vai beneficiar 4,8 milhões de empresas.



Dentro do pacote anticoronavírus anunciado nesta segunda-feira pelo Ministério da Economia está o adiamento, em três meses, do pagamento do Simples Nacional e também do Fundo de Garantida por Tempo de Serviço dos trabalhadores. As contribuições ao Sistema S serão reduzidas pela metade, e haverá facilitação para renegociar crédito e receber insumos de fora.



Bolsa Família



O secretário especial de Previdência e Trabalho, Bruno Bianco, disse que o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, anunciou no Twiter que com o incremento de R4 3,1 bilhões no programa de assistência social vai conseguir incluir 1,2 milhão de famílias no Bolsa Família.



Bianco disse que não há alteração para reforçar contratações de temporários para atender a fila de pedidos de benefícios do INSS. "Se crise se prolongar, podemos pensar em algo específico", afirmou.



Dpvat



O secretário-executivo do Ministério da Economia, Marcelo dos Guarays, afirmou que com repasse de R$ 4,5 bilhões do fundo do DPVAT - seguro veicular obrigatório - para o combate ao coronavírus, o governo vai aumentar os recursos no Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo ele, a judicialização da medida anterior do Dpvat não afeta a de agora.