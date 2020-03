Egito: BC corta taxas de juros em 3 pontos porcentuais, em reunião extraordinária

O Banco Central do Egito decidiu hoje, em reunião extraordinária, cortar seus juros em 3 pontos porcentuais, citando os impactos recentes no mundo da pandemia de coronavírus. A taxa de depósito no overnight, a taxa de empréstimo no overnight e a principal taxa de operação foram, com isso, para 9,25%, 10,25% e 9,75%, respectivamente. A taxa de desconto sofreu corte também de 3 pontos, para 9,75%.



O BC egípcio diz que a decisão "preventiva" foi necessária para apoiar a economia, diante de "um ambiente externo atual desafiador". Além disso, afirma que não hesitará em ajustar sua política, para conseguir a estabilidade de preços no médio prazo.