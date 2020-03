Bolsonaro pede estudos para criar 'zona franca' na Ilha do Marajó, no Pará

No evento, Bolsonaro disse que é satisfatório comandar governo 'onde toda semana temos boas notícias' (foto: Marcos Corrêa/PR )

disse nesta terça-feira, 3, que pediu ao ministro da Economia,, estudos para conceder incentivos fiscais para, no Pará. "Seria algo como uma Zona Franca de Marajó. Tenho certeza que alguma coisa sairá", afirmou o presidente.O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), havia cobrado no mesmo evento que o governo federal retirasse impostos sobre a região, como já teria feito o governo estadual.Bolsonaro voltou a afirmar que a dificuldade para construir o, obra que melhoraria o abastecimento de energia na região, é resultado de demarcações "sem responsabilidade" de terras indígenas e quilombolas.No evento, Bolsonaro disse que é satisfatório comandar governo "onde toda semana temos boas notícias" e que, em 14 meses, não foi atingido por "denúncia qualquer sobre corrupção". O ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio (PSL), porém,Segundo o governo, o programa propõeda Ilha do Marajó "a partir da ampliação do alcance e do acesso da população marajoara aos direitos humanos". Foram firmados acordos com BNDES, Caixa e Banco do Brasil."Vamos cuidar de preservação (da floresta na região), mas também de quem vive lá e esteve invisibilizado durante séculos. Esse povo vai ser cuidado", disse a ministra da Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves.Segundo a ministra, a ideia do governo é "acabar" com a exploração sexual e agressão de mulheres na região. "Mando recado aos agressores de mulheres: acabou para vocês, o barquinho cor de rosa está chegando", disse, referindo-se a um barco que irá circular na região para atender a população.