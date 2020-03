Juros seguem em nível muito elevado e deveriam estar mais baixos, diz Trump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a reclamar do patamar dos juros no país, mesmo após o corte de 50 pontos-base de mais cedo pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Segundo Trump, os juros seguem em patamar muito elevado e deveriam estar mais baixos.



Trump voltou a falar que o Fed deveria liderar nessa questão do relaxamento monetário, não seguir outros bancos centrais.



Coronavírus



Ainda segundo ele, a Casa Branca trabalha com o Congresso sobre um orçamento suplementar para responder aos problemas causados pelo coronavírus.



O presidente norte-americano disse também que não avalia impor restrição a viagens domésticas por causa do coronavírus. Mas ele comentou que estuda a possibilidade de novas restrições nos voos internacionais. Trump afirmou que as autoridades americanas "observam de perto" o quadro em Itália, Japão e Coreia do Sul.



Jogos Olímpicos



Questionado sobre a possibilidade de que o Japão cancele os Jogos Olímpicos deste ano, o presidente norte-americano disse que essa decisão caberá ao país asiático.